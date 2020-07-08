Буйной афроамериканке дали отпор в русскоязычном районе Нью-Йорка. Видео

Невменяемая афроамериканка напала на пожилую женщину посреди Брайтон-Бич-авеню. Уронив пенсионерку на землю, она начала на нее нападать и пыталась ограбить, пока ее не отогнали местные. Весь случай попал в объектив видеокамеры.

На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина лежит на земле, а вокруг нее прыгает и кричит афроамериканка. Она начинает бить мужчину, который подошел, чтобы помочь пострадавшей подняться.

Отогнав защитника, хулиганка начинает снимать кроссовки со своей жертвы. Пока на помощь приходят местные, хищница успевает надеть на себя одну добытую кроссовку. В итоге ее валят на землю, отбирают обувь и возвращают пострадавшей женщине.

На место прибывают медики, которые оказывают пострадавшей помощь. Публика требует от полиции, чтобы она арестовала буйную хулиганку.

Однако просто так оставить публику без представления афроамериканка не может. Она возвращается к толпе и начинает снимать с себя одежду. После этого она кидает ее в сторону своих обидчиков и голая уходит.