Буйного нелегального пассажира выволокли из самолета в Индонезии. Видео

Буйного пассажира сняли с рейса индонезийской авиакомпании Citilink. Сотрудникам аэропорта пришлось буквально выбрасывать его из самолета.

Мужчина незаконно проник на борт и начал вести себя слишком буйно и неадекватно. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться полицейским, сотрудникам авиакомпании и аэропорту. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как нарушителя выбрасывают из самолета, а потом тащат по земле за руки и за ноги подальше от самолета. Он активно сопротивляется. Окружающие снимают все происходящее на камеры.

Местные СМИ сообщили, что нарушителя поймали в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

В начале июня авиадебошир устроил скандал в аэропорту Москвы. Он закурил сигарету во время полета, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту к нему подошли полицейские, чтобы составить протокол. Однако авиадебошир обозвал их и попытался сбежать. Стражи порядка догнали авиадебошира, хотели задержать, но мужчина начал сопротивляться и даже порвал свой паспорт. В итоге его все-таки задержали и обвинили в оскорблении и применении насилия к представителю власти.