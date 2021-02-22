«Будут соревноваться, кто быстрее подарит Москве цветы». Аналитик пошутил о шансах Украины при войне с Россией

Армия Украины не сможет противостоять Вооруженным силам РФ, если между двумя странами начнется военный конфликт. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Его слова процитировало РИА «Новости». Политолог отметил, что на это влияет сразу несколько факторов: у Вооруженных сил Украины нет ни нужного спектра вооружений, ни достаточного финансирования, а также не хватает опыта боевых действий по современным стандартам.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», — отметил эксперт.

Он также добавил, что у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО. Бронетехника, которой располагают ВСУ, «пробивается теннисным мячиком», а солдаты украинской армии получают оружие и патроны с советских арсеналов.

За последние несколько лет государственные деятели и эксперты Украины неоднократно выступали в адрес России с воинственными заявлениям. Не раз звучали слова о том, что Киев перейдет в наступление, если начнется война с Москвой, а также заявления о том, что лучше ракет, которыми располагает Украина, может быть только ядерное оружие. Кроме того, некоторые эксперты призывали взорвать Крымский мост, который соединил полуостров с материковой частью России.