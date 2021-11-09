Аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что власти США проявят лояльность по отношению к «Северному потоку — 2». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он уверен, что это не связано с внутренней политикой государства в газовых вопросах. Основная причина — это нежелание портить отношения с Германией и другими странами Евросоюза.

Некоторые американские политики по прежнему пытаются угрожать санкциями, но эти утверждения не имеют оснований, уверен Юшков.