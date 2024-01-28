Мир 28 января 2024, 00:17 Будут последствия. Зеленскому предреки политический финал из-за ЧП с Ил-76 Экс-депутат Рады Килинкаров: ЧП с Ил-76 станет началом конца для Зеленского Официальный сайт президента Украины

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История с гибелью пленных бойцов ВСУ на Ил-76 может стать политическим финалом для президента Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным», — подчеркнул политик.

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Ложь заключается в том, что украинские власти прекрасно знают, кто и откуда стрелял, отметил экс-депутат. Все понимают, что срок президентства Зеленского истекает, а выборы рано или поздно состоятся. Тему крушения Ил-76 с украинскими военнопленными внутри Украины раскачают по полной программе, уверен Килинкаров.

Он добавил, что Зеленский дал родственникам военнопленных надежду на то, что они еще живы. Власти Украины подтвердили подлинности списка бойцов, а факт их присутствия на самолете — нет.

«В этой истории будут последствия», — заключил политик.

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки при МО Украины ранее заявил, что опубликованный в Сети список из 65 украинских бойцов — верный. Пленных планировали обменять 24 января.