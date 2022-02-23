«Будут пауза и выжидание». Политолог предрек ЛДНР сложный процесс признания во всем мире

Дальнейшее признание ЛНР и ДНР странами мира будет крайне длительным. Такое мнение в прямом эфире «360» выразил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Политолог уверен, что дальнейший процесс признания ЛНР и ДНР будет непростым. По его мнению, некоторые страны мира могут ограничиться заявлением о понимании мотивов произошедшего.

«На начальном этапе мы услышим то, что сейчас исходит от Латинской Америки, — понимание мотивов, и, возможно, гуманитарное сочувствие стороне этого вопроса. Принятия актов о государственном признании быстро не последует», — уверен он.

Станкевич считает, что каждое государство должно понимать последствия признания ЛНР и ДНР. Прежде чем принимать такое решение, стране нужно посоветоваться с парламентом.

«Они вполне могут быть жесткими со стороны коллективного Запада и в первую очередь со стороны США. Думаю, что сейчас будет некая пауза и выжидание, потому что никто не знает, каким будет продолжение и насколько вероятна эскалация конфликта», — уверен он.

Объявленная официальным Киевом тотальная мобилизация и подготовка к разрыву дипломатических отношений, по его мнению, указывает на то, что Украина будет предпринимать дальнейшие шаги по эскалации конфликта. В Белоруссии, как отметил Станкевич, также есть определенное понимание мотивов поступка России.

«В то же время есть сдержанность в реакции, так как между Белоруссией и Украиной сохраняется интенсивный экономический обмен. У меня не сложилось ощущения, что Минск готов к немедленным шагам по государственному признанию. Хотя все, что он делает, он готов делать и дальше, быть на стороне России», — отметил он.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, является гениальным. Таким мнением он поделился в эфире радиостанции iHeart.