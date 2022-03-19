«Будут отбиваться сковородками». Уничтожение заводов грозит ВСУ лишением техники

Украинские военнослужащие останутся без рабочей техники в случае уничтожения заводов. Об этом «360» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Как отметил эксперт, существует выражение «безвозвратные потери», когда танк, самолет, вертолет или бронетранспортер получил повреждение, но его можно отремонтировать.

«Так вот, когда не только Черниговские, а многие другие заводы выйдут из строя, то украинская техника просто встанет и будут отбиваться сковородками. Это правильный шаг. Возможно нужно было сделать с самого начала, но наша операция начиналась слишком гуманно. А ведь нацисты — они упертые ребята, ну вот и получили», — сказал Прохватилов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за день российская авиация поразила 59 военных объектов Украины. Бойцы уничтожили три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции. Еще список пораженных объектов попали два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 51 место скопления боевой техники.