«Будут искать лазейки». Переход Европы на оплату за российский газ в рублях назвали неизбежным

Страны Евросоюза сейчас начнут искать лазейки, которые помогут им не остаться без российского газа. Это может дойти до того, что кто-то решить покинуть ЕС, предположил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Не будут платить — не будет поставок газа [президент России] Владимир Путин это четко заявил», — отметил Михайлов.

Он уверен, что сейчас страны начнут искать лазейки для того, чтобы по-прежнему получать голубое топливо из России. Это может привести к тому, что кто-то захочет покинуть Евросоюз.

«Может быть, кто-то сейчас выйдет из ЕС, чтобы оказаться дружественной страной. Сейчас будут искать лазейки, чтобы не остаться без газа. Я в этом уверен. Подумают, поломаются и, я думаю, согласятся. Потому что иного выхода у них нет», — считает Михайлов.

Странам Европы придется согласиться на выдвинутые Россией условия и оплачивать поставки газа в рублях. Уже сейчас запаса энергоносителей в ЕС становится все меньше, а отопительный сезон продолжается. Кандидат экономических наук и доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко уверена, что мы придем к компромиссу, который позволит продавить ситуацию и обеспечивать себе поставки за рубли.