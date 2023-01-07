Эксклюзив 07 января 2023, 20:04 «Будут готовить тысячи камикадзе». США уличили в планах создать на месте УПЦ террористическую организацию Марков: США руками Зеленского хотят разрушить православное единство России и Украины РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Кандидат политических наук, политолог Сергей Марков пояснил «360», что украинский лидер выполнил приказ США, которые хотят разрушить православное единство между народами России и Украины.

«Есть конкретный план, который разработал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт. Речь идет о разрушении православного единства между российскими и украинскими народами. А также о разгроме УПЦ и создании на ее месте религиозной организации типа ИГ*, чтобы впоследствии превратить конфликт между Россией и Украиной в религиозный», — отметил он.

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По словам Маркова, на Украине молодежь начнут воспитывать в духе традиций ИГ*, поэтому проблемой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

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«Будут готовить тысячи камикадзе, это и является проектом Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Они хотят сделать вечную религиозную войну на основе православного пространства Украины», — добавил политический аналитик.

Он также отметил, что каноническая церковь никак не отреагирует на преследование священников. Марков напомнил об огромном давлении на УПЦ, которое наблюдается с 2014 года.

«Все способные сопротивляться силы подавили. Поэтому никакой особой реакции не будет. Может быть, найдутся какие-то отдельные герои, которые попробуют выступить против, но их очень быстро ликвидируют», — резюмировал политолог.

Священникам и прихожанам канонической Украинской православной церкви предрекли гонения. По мнению бывшего посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника, это будет происходить «для удушения православия».

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация запрещена в России.