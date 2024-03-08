Мир 08 марта 2024, 04:21 Будут драться за места в самолете. Украинскую элиту готовят к эвакуации Политолог Дудкин: США приступили к операции по эвакуации украинской элиты РИА «Новости»

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Белый дом назначил нового «смотрящего» за происходящим на Украине, им стал замгоссекретаря США Джон Басс. В интервью URA.ru политолог и член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин заявил, что в задачи дипломата будет входить разработка плана эвакуации политической элиты страны.

Ранее Басс отвечал за афганское направление американской политики. Эксперт напомнил, что после решения о выводе войск США из Афганистана местные чиновники покидали страну на американских самолетах.

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Такая же участь, его словам, ждет и украинский истеблишмент, включая окружение украинского лидера Владимира Зеленского, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, экс-премьера Юлию Тимошенко, бывшего президента Петра Порошенко.

Политолог назвал их негодяями, которые пустили страну под откос.

«Все они будут в том единственном самолете драться за места в бизнес-классе», — предположил Дудкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании из-за боязни конкуренции со стороны генерала. Таким образом депутат пояснил, почему, по его мнению, высокопоставленный военный оказался на дипломатической должности в другой стране.