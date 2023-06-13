Мир 13 июня 2023, 23:22 «Будут делить на ноль». Зеленского предупредили о создании коалиции против него Экс-советник Кучмы Соскин: в Европе формируют коалицию стран против Зеленского Flickr

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В Восточной Европе создается объединение против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«У Зеленского появляется очень много противников», — сказал он.

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Кроме того, заметно увеличивается количество стран, выступающих против поддержки киевского режима в конфликте с Россией, Например, после выборов Словакия может присоединиться к мнению Венгрии по этому вопросу.

Это сильно помешает Зеленскому в достижении своих целей. По мнению Соскина, положение дел на Украине скоро изменится в худшую сторону.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — сказал экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин сообщил про «взрывчатку» США, которая подорвала репутацию Зеленского на Западе. Теперь союзникам Киева открылось истинное лицо лицемерного украинского президента.