Эксклюзив 05 апреля 2023, 16:22 «Будут давить на партнеров России». Политолог предположил, какие еще санкции введет ЕС Политолог Дудчак: 11-й пакет санкций ЕС будет подразумевать давление на партнеров России pxhere

Читать 360tv в

СМИ сообщили, что Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. Новые ограничения, вероятнее всего, будут подразумевать давление на партнеров РФ, отметил в беседе с «360» экономист и политолог Александр Дудчак.

«Сложно уже будет что-то сочинить, но, вероятно, это будут уже санкции, связанные с недопущением обхода ограничений. Будут давить на тех, кто, по их мнению, участвует в процессе параллельного импорта и обходе принятых мер в отношении России, давить на партнеров России», — высказался эксперт.

Реклама

ЕС может попытаться ввести санкции в отношении Росатома, но сделать исключение для Венгрии, предположил Дудчак. Он отметил, что эта страна «пока демонстрирует твердость позиции по многим направлениям», хотя является членом НАТО.

«Может, Венгрия не станет вредить сама себе [и вводить санкции против России]», — добавил политолог.

По его мнению, близость католической Пасхи вряд ли смущает авторов санкций.

«Праздники как раз не мешают, на православные праздники устраивают массовые обстрелы мирных кварталов», — напомнил Александр Дудчак.