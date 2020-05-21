Будущий король Малайзии отпраздновал первый год жизни

В честь дня рождения сына уроженка Таганрога, бывшая супруга правителя Малайзии опубликовала свежую фотографию и поделилась архивными кадрами из роддома. Воеводина поздравила своего первенца с праздником и вспомнила то время, когда малыш полностью умещался у нее на руке. Теперь сын совсем как настоящий маленький мужчина, призналась модель. Ребенок вырос, бегает и разговаривает.

Бывшая «Мисс Москва» призналась сыну в любви и от имени многочисленных русских родственников. Они помогают одинокой маме воспитывать Леона, пока модель работает.

А вот отец наследника королевского престола пока не отправил поздравления.

Бывший король Малайзии Мухаммад Фарис и Оксана Воеводина поженились в 2018 году. Ради супруга модель приняла ислам и сменила имя, переехала в Куала-Лумпур. Когда девушка была беременна, король бросил жену, обвинив ее в измене. Россиянка родила сына уже в России.