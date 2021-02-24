Будущий глава ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой

Россия — это «ослабевающая держава», руководство которой ведет себя деструктивно, заявил кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс. Он призвал противостоять Москве вместе с европейскими союзниками.

«Будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия — ослабевающая держава, она может как минимум быть деструктивной под руководством [президента Владимира] Путина, подобно Китаю и другим укрепляющимся странам», — сказал он на слушаниях в комитете Сената по разведке.

Бернс считает, что США должны проявлять твердость и последовательность, реагируя на угрозы со стороны РФ.

По его словам, Вашингтону важно работать с союзниками и партнерами. Расширение круга этих партнеров окупается, уверен кандидат.

Бернса должны утвердить члены комитета, после чего за него проголосуют оставшиеся сенаторы. Для утверждения на должность ему нужно набрать две трети голосов. Ранее Сенат утверждал всех кандидатов от администрации президента Джо Байдена. В верхней палате заседает равное число сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Уильям Бернс — известный дипломат, в 2005–2008 годах он работал послом США в Москве. В 2014 году уволился из Госдепартамента, дослужившись до заместителя госсекретаря. После этого возглавил Фонд Карнеги.