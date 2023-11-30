Мир 30 ноября 2023, 22:36 Будущий глава МИД Аргентины анонсировал отказ страны от БРИКС Будущая глава МИД Аргентины Мондино: страна не присоединится к БРИКС РИА «Новости»

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Аргентина не станет присоединяться к БРИКС. Об этом заявила будущий министр иностранных дел Диана Мондино в соцсети Х.

«Аргентина не вступит в БРИКС», — отметила она.

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До этого она сообщила, что страна не может заплатить взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС.

Ранее телеканал TN сообщил, что администрация нового лидера Аргентины Хавьера Милея обсуждала возможность вступления в БРИКС. Избранный президент официально вступил на пост главы государства 20 ноября. После этого Мондино заявила о прекращении страной контактов с Бразилией и Китаем, но потом отказалась от сказанного.

По словам сенатора Алексея Пушкова, политика Милея может привести Аргентину к катастрофическому положению. Российский лидер Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат партнерство во всех сферах.