Будущей экономике Германии вынесли «сокрушительный приговор»

Энергетический кризис в Германии стал причиной «сокрушительного приговора» для будущей экономики страны. Об этом со ссылкой на данные исследовани аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Журналисты отметили, что ни одна компания Германии не попала в первую сотню мировых фирм с наибольшей капитализацией. При эом еще в 2007 году страну в рейтинге представляли сразу семь компаний. Причиной такого падения авторы назвали энергетический кризис.



Авторы материала отметили, что в росте цен на энергоносители свою роль сыграли несколько важных факторов. В том числе желание властей перейти на альтернативные источники энерги, старение населения и падение проимводительности труда.

Все эти факторы заставили немецкие компании переносить производства за рубеж. В условиях мировой рецессии риски экономического кризиса в Германии выросли на порядок.

Ранее Bloomberg сообщил об экономических проблемах Евросоюза из-за помощи Украине.