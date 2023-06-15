Мир 15 июня 2023, 09:13 Будущее зерновой сделки решат до 17 июля. Лавров прокомментировал ее перспективы Глава МИД России Лавров заявил, что зерновую сделку не продлят, если она не заработает РИА «Новости»

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Зерновую сделку реализовали только в части вывоза украинского зерна. Если к 17 июля ограничения с отечественной продукции и удобрений не снимут, Россия откажется продлевать соглашение. Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об этом на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства.

«Если стамбульский „пакет“ не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — предупредил он.

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Сергей Лавров напомнил, что ООН, Турция, Украина и Россия подписали соглашения 22 июля 2022 года. До сих пор их исполнили только в части вывоза зерна из украинских портов, а российская сельхозпродукция и удобрения остались заблокированными односторонними западными санкциями. Ситуацию, по его словам, усугубил подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Мир нуждается в российских удобрениях и пшенице не меньше, чем в украинском зерне, заявил министр. Он сказал, что украинскую часть зерновой сделки превратили в коммерческий проект — под прикрытием гуманитарной миссии европейцы скупили его по заниженным ценам.