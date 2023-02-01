Мир 01 февраля 2023, 23:14 Будущее Украины связали с НАТО и ЕС Президент Чехии Павел назвал Украину будущим членом Евросоюза и НАТО РИА «Новости»

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Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что видит будущее Украины только в составе Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию Blesk, отвечая на вопросы о планах по развитию внешней политики на посту главы государства.

Павел заявил, что первую заграничную поездку на посту президента Чехии он совершит в Словакию, где встретиться с главой страны Зузаной Чапутовой. Вместе с ней он отправится на Украину.

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«Эта поездка станет символом того, что у нас была общая история с Украиной и есть общее будущее. В интересах Чехии и Словакии, чтобы Украина одержала полную победу», — заявил Павел.

Президент Чехии добавил, что видит будущее Украины в составе НАТО и Евросоюза, поэтому сегодня важно показать полную поддержку партнеру.

Павел добавил, что гордится тем, что его страна стала первой, кто начал поставки оружия для украинской армии. В марте 2022 года Чехия передала на восток советские танки Т 72 и боевые машины пехоты.