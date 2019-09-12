«Буду защищать бедных и слабых»»: поспред США при ООН пообещала поддержать союзников
Новый постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что будет поддерживать союзников своей страны. Также она пообещала отстаивать интересы Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости».
Келли Крафт сделала заявление после своего первого заседания Совета Безопасности ООН.
«Я буду защищать ценности и интересы Америки, я буду поддерживать наших друзей и союзников. Я буду защищать бедных и слабых», — сказала постпред США при ООН.
Она также заявила, что намерена продолжить продвигать политику нынешней администрации США, сообщил сайт RT. Ранее лидер США Дональд Трамп выдвинул Келли Крафт на должность, после того как Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.