Мир 20 ноября 2022, 19:20 «Будто спал на улице». Британцев возмутили одежда и манеры Зеленского на встрече с Сунаком Читатели The Telegraph раскритиковали одежду и манеры лидера Украины Зеленского YouTube

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Читатели британской газеты The Telegraph обругали внешний вид и «дешевые» манеры президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с новым премьером Британии Риши Сунаком. Британцы недоумевали, почему Зеленский «одет как бомж», и отметили, что перестанут ему доверять, если он и дальше будет так выглядеть.

Судя по фотографиям со встречи, украинский лидер встретил Сунака в поношенном коричневом худи и мятых штанах, а затем надел сверху скромную дутую куртку бурого цвета. Один из читателей признался, что не понимает, почему Владимир Зеленский не может нормально одеться и «постоянно выглядит так, будто спал на улице», хотя «правда о его доходах давно раскрыта». Второй читатель насмешливо заметил, что Зеленский «делает вид, что находится в зоне боевых действий». Третий предположил, что на «зеленые костюмы» президента Украины уходят миллиарды, «в то время как люди умирают».

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Пользователи указали и на то, что Владимир Зеленский постоянно пытается создать «образ искреннего ангела», держа руку на сердце, но его манеры выглядят «дешево», особенно если знать, что ему «наплевать на собственных солдат».

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«Можно приклеить руку к груди, чтобы тратить меньше энергии», — ядовито предложили британцы.