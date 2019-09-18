Новый план по возвращению Крыма предложили на Украине Подробнее

«Такое ощущение, что экс главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача… А у России не забыли спросить ее мнение и мнение жителей?» — заявил Бальбек.

Депутат предположил, что Маломуж после службы в украинской разведке решил начать карьеру писателя-фантаста. По словам депутата, всех желающих «вернуть» Крым объединяет дезориентация в международной обстановке.

Ранее Маломуж раскрыл подробности своего плана по «возвращению» Крыма в состав Украины. По его словам, его стратегия позволит Киеву контролировать Крым в социальной, экономической, энергетической и водной сферах.