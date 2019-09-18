  • «Будто это его личная дача»: депутат — о плане украинского генерала по «возвращению» Крыма

    18 сентября 2019, 16:56

    Ольга Чеснокова

    Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал сайту RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный бывшим главой внешней украинской разведки Николаем Маломужем.

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    «Такое ощущение, что экс главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача… А у России не забыли спросить ее мнение и мнение жителей?» — заявил Бальбек.

    Депутат предположил, что Маломуж после службы в украинской разведке решил начать карьеру писателя-фантаста. По словам депутата, всех желающих «вернуть» Крым объединяет дезориентация в международной обстановке.

    Ранее Маломуж раскрыл подробности своего плана по «возвращению» Крыма в состав Украины. По его словам, его стратегия позволит Киеву контролировать Крым в социальной, экономической, энергетической и водной сферах.