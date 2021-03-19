«Будьте мужчиной»: Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена согласиться на предложенный российским лидером Владимиром Путиным диалог.
Свое мнение Кадыров высказал в Telegram-канале.
«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. <…> Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи», — призвал Кадыров американского лидера.
Сейчас, как подчеркнул глава Чечни, нет ничего важнее диалога в интересах российско-американских отношений. «Они и так находятся в стрессовом состоянии», — заметил Кадыров.
По его мнению, и у россиян, и у американцев есть много вопросов, и пока есть шанс открытой беседы, главе Белого дома не стоит его упускать. «Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!» — заключил Кадыров.
Байден в интервью назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.
В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».
Ответ Владимира Путина на безосновательные обвинения Джо Байдена моментально привлек внимание иностранных политиков и СМИ. Одних слова российского лидера впечатлили, другие умудрились неверно их перевести.