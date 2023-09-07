Важное 07 сентября 2023, 11:50 «Будете убиты». СБУ начала давить на избирком в новых регионах России Памфилова: на членов избиркома в новых регионах РФ начала давить СБУ Служба Безопасности Украины

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На членов Избирательных комиссий в четырех новых регионах России начали давить сотрудники СБУ и «подкормленые ими» структуры. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Из соображений безопасности не публикуют список членов наблюдения, но все равно есть рассекречивание. Некоторые члены комиссии получают разного рода сообщения», — рассказал она.

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Им рассылают угрозы, в том числе пишут: «Будете убиты», сообщила Памфилова. По ее словам, СБУ и подведомственные ей структуры, «Миротворец» делают это каждый день.

«Постоянно шантажирующие сообщения присылаются нашим членам комиссий. Это люди, которые много пережили за восемь лет. Они крепкие», — добавила глава Центризбиркома.

Атаки на систему дистанционного голосования также усилились. Из-за этого в 2023 году ограничили возможность онлайн-голосования из других стран. С начала подготовки к Единому дню голосования вырос поток негативных сообщений с зарубежных IP-адресов в интернете.

Ранее глава Центризбиркома рассказала, что ряд законодательных изменений внесут во время выборов в новых регионах. Например, утвердят список документов, кроме паспорта, по которым можно получить бюллетени.

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