07 сентября 2023, 11:50
«Будете убиты». СБУ начала давить на избирком в новых регионах России
Памфилова: на членов избиркома в новых регионах РФ начала давить СБУ
На членов Избирательных комиссий в четырех новых регионах России начали давить сотрудники СБУ и «подкормленые ими» структуры. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Из соображений безопасности не публикуют список членов наблюдения, но все равно есть рассекречивание. Некоторые члены комиссии получают разного рода сообщения», — рассказал она.
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Им рассылают угрозы, в том числе пишут: «Будете убиты», сообщила Памфилова. По ее словам, СБУ и подведомственные ей структуры, «Миротворец» делают это каждый день.
«Постоянно шантажирующие сообщения присылаются нашим членам комиссий. Это люди, которые много пережили за восемь лет. Они крепкие», — добавила глава Центризбиркома.
Атаки на систему дистанционного голосования также усилились. Из-за этого в 2023 году ограничили возможность онлайн-голосования из других стран. С начала подготовки к Единому дню голосования вырос поток негативных сообщений с зарубежных IP-адресов в интернете.
Ранее глава Центризбиркома рассказала, что ряд законодательных изменений внесут во время выборов в новых регионах. Например, утвердят список документов, кроме паспорта, по которым можно получить бюллетени.
Элла Памфилова
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