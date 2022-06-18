«Будет жарко»: Пушков предупредил Европу о новых проблемах

Европа чрезмерно увлеклась Украиной и забыла о настоящем серьезном кризисе. Такое предупреждение вынес в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Оно связано с надвигающейся на европейские страны волной аномальной жары.

«Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз», — написал Пушков.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис 17 июня сообщила. что на страны Европы обрушилась сильная волна жары. В частности, в некоторых регионах Италии и Франции температура воздуха превысила средние показатели на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал россиянам во время аномальной жары употреблять как можно больше жидкости, а лучше всего пить простую воду.