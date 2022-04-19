«Будет всемирная истерика». Запад заподозрили в подготовке «ловушки для России»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев спрогнозировал подготовку западными странами «очередной ловушки» для России. По его мнению, Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны — и традиционно обвинит РФ. Возможным сценарием развития событий Косачев поделился в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что о риске голода для многих развивающихся стран осенью 2022 года заявили и в ООН, и во Всемирном банке, и в Международном валютном фонде. Пока в качестве объяснения приводятся «события на Украине», без указания виновных. Но в дальнейшем, когда голод действительно начнется, в этом будет «огульно обвинена наша страна», уверен Косачев. При этом Запад «и пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить апокалипсический сценарий».

«А затем в беднейшие страны мира пойдет западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь „голосовать только правильно“. <…> Страдания сотен миллионов людей в расчет приниматься не будут», — считает вице-спикер Совфеда.

По его словам, катастрофа «закладывается уже сейчас». Косачев спрогнозировал «страшный неурожай» в странах третьего мира из-за недостатка удобрений. Аммиачные удобрения зависят от цен на газ, стоимость которого в Европе выросла многократно «в результате западных авантюр со спотовым рынком, сжиженным газом из США и отказом от нового трубопровода из России». Калийные удобрения в основном заблокированы санкциями Запада (их основные поставщики — Россия, Белоруссия и Китай), фосфатные также сильно подорожали. Кроме того, по мнению Косачева, возможны сбои в поставках российского зерна из-за транспортных санкций Запада.

«Шум на тему „Российская агрессия на Украине обрекла на голодную смерть значительную часть человечества“ на Западе уже пошел, и он в очередной раз будет разогнан политически и медийно до выносящей мозг всемирной истерики, если эту угрозу мы уже сейчас (осенью поздно будет) не увидим и не предотвратим», — предупредил вице-спикер.

Он считает, что Россия должна сама раскручивать эту тему и объявлять об исключительной ответственности Запада за грядущий продовольственный кризис. Кроме того, следует перенастроить логистические цепочки по поставкам зерна.

Константин Косачев указал на уникальный шанс России усилить свои позиции в развивающихся странах через программы помощи. РФ может выступить «источником и спонсором» решения надвигающихся проблем.

«Потребуются правительственные решения, чтобы <…> за счет бюджета выкупать у отечественных производителей излишки будущего урожая для их последующей безвозмездной поставки в нуждающиеся страны», — отметил Косачев.