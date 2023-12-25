Мир 25 декабря 2023, 19:58 «Будет вообще крах». Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины Лукашенко: Зеленский понял, что есть лишь политический шанс решения конфликта РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта является единственным. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, чьи слова привело РИА «Новости».

«Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году — прим. ред.) — будем с ними (властями Украины — прим. ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — подчеркнул президент Белоруссии.

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Сейчас военнослужащие оказывают на украинского лидера большое давление, добавил Лукашенко. Это стало понятно на пресс-конференции Зеленского по итогам года, во время которой президент делал заявления, указывающие на его осознание реального положения дел на поле боя.

Украинский офицер в беседе с британскими журналистами ранее признал, что Россия фактически уничтожила военную промышленность страны. РФ лишила Украину возможности выпускать собственное оружие, заявил военный.