Эксклюзив 28 декабря 2022, 13:47 «Будет такая же ситуация, как с Турцией». Политолог — о возможном вторжении Польши на Украину Политолог Кортунов рассказал о последствиях для Польши при возможном вторжении на Украину РИА «Новости»

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Польша рискует потерять государственность при возможном вторжении на Украину. Осмелится ли польское руководство на такой отчаянный шаг, «360» рассказал политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Скорее всего, Польша не будет вмешиваться в конфликт и ограничится отправкой наемников и поставкой вооружения», — отметил он.

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По словам Кортунова, пока что официальная польская позиция заключается в сохранении территориальной целостности и независимости Украины. Поэтому вряд ли Варшава будет предъявлять какие-то территориальные претензии Киеву.

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При этом политолог не исключил возможные инциденты со стороны Польши в сторону Украины в ответ на падение украинской ракеты на свою территорию.

«Если гипотетически предположить, что Польша вмешается в конфликт по своей инициативе, то вряд ли НАТО ее поддержит. Будет примерно такая же ситуация, когда Турция сбила российский самолет. Тогда альянс отказался поддерживать Анкару».

Между тем блок НАТО наращивает группировку в Польше. За последнее время сюда доставили порядка 700 единиц военной техники, включая танки Abrams. СМИ утверждают, что вооружение предназначено для американских военных, которые находятся в Польше с 2017 года.