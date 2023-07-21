Мир 21 июля 2023, 09:17 Будет сжиматься, пока не исчезнет. В США предрекли исчезновение Украины Макгрегор: чем дольше Украина не идет на переговоры, тем меньше от нее останется Ukrainian Embassy in Warsaw

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Украина может избежать полного уничтожения, только если пойдет на переговоры, выразил уверенность бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале. По его оценке, чем дольше власти этой страны отказываются от диалога, тем большая потеря территорий им грозит.

Россия не будет отказываться от земель, за которые упорно боролась, подчеркнул экс-советник главы Пентагона.

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Он подчеркнул также, что Украине следовало бы согласиться на нейтральный статус, прекратить помощь со стороны западных партнеров и выслать персонал НАТО со своей территории. Тогда, по его мнению, достижение договоренностей с РФ будет возможным,

«Если вы сделаете это [начнете переговорный процесс] сегодня, Украина сохранит хоть что-то», — добавил Макгрегор.

В противном случае, отметил он, Украина будет просто уменьшаться в размерах.

«[Она] будет сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется», — предупредил военный эксперт.