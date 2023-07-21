21 июля 2023, 09:17
Будет сжиматься, пока не исчезнет. В США предрекли исчезновение Украины
Макгрегор: чем дольше Украина не идет на переговоры, тем меньше от нее останется
Украина может избежать полного уничтожения, только если пойдет на переговоры, выразил уверенность бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале. По его оценке, чем дольше власти этой страны отказываются от диалога, тем большая потеря территорий им грозит.
Россия не будет отказываться от земель, за которые упорно боролась, подчеркнул экс-советник главы Пентагона.
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Он подчеркнул также, что Украине следовало бы согласиться на нейтральный статус, прекратить помощь со стороны западных партнеров и выслать персонал НАТО со своей территории. Тогда, по его мнению, достижение договоренностей с РФ будет возможным,
«Если вы сделаете это [начнете переговорный процесс] сегодня, Украина сохранит хоть что-то», — добавил Макгрегор.
В противном случае, отметил он, Украина будет просто уменьшаться в размерах.
«[Она] будет сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется», — предупредил военный эксперт.
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