«Будет шум большой». Насколько опасно падение неуправляемой китайской ракеты?

Китайская тяжелая ракета-носитель, вышедшая из-под контроля, может упасть на Землю, но ничего страшного от этого не произойдет. Опасения США по этому поводу связаны с большой политикой, сообщил «360» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Представитель Пентагона Майк Ховард ранее сообщил CNN, что китайская ракета-носитель Long March 5B, согласно данным Космического командования, войдет в атмосферу в районе 8 мая. Американские военные не знают, куда именно она может упасть. Предсказать траекторию падения сложно из-за высокой скорости ракеты.

«Я думаю, что ничего страшного не произойдет. Потому что у нас уже сгорела в атмосфере станция „Мир“. Это более такое емкое было создание на орбите», — заявил Дандыкин.

Ракета была запущена 29 апреля. Она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции.

«Все, что производит Китай, не только в космосе, но и в оружии и так далее, вызывает ярое неприятие Америки и их союзников. Поэтому, наверное, будет шум большой по этому поводу. Как был шум, когда наша станция „Мир“ горела, тем не менее все было нормально», — предположил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что тревога по этому поводу со стороны США не имеет никакого смысла. Космос — серьезное дело, и проблемы возникают у всех стран, в том числе у самих американцев.

«Я думаю, что все это связано с большой политикой», — заключил эксперт.