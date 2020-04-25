Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины вернулся в Киев, чтобы наводить свои порядки в интересах иностранцев. Об этом «360» рассказал украинский политолог Сергей Слободчук.

Саакашвили готовится занять должность вице-премьера по реформам. Этот пост ему предложил президент Украины Владимир Зеленский, заявлял экс-губернатор. Кандидатуру Саакашвили должна утвердить Верховная рада, где у партии Зеленского абсолютное большинство.

По словам бывшего грузинского президента, Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ, чтобы получать «гораздо больше помощи» для страны на «более приемлемых условиях».

Политолог Сергей Слободчук считает, что «Саакашвили появился на территории Украины в рамках задачи иностранных управляющих».

«Обратите внимание: он со старта сказал, что будет вести переговоры с МВФ. Это совпадает с информацией источников, что перед Саакашвили поставили три взаимосвязанные задачи — координировать группы грантовых сотрудников, контролировать приватизацию (чтобы предприятия достались в нужные руки) и форсировать рынок земли», — сказал собеседник «360».

Он отметил, что экс-губернатор «грубо наехал на людей, которые стоят за главой Государственной таможенной службы и Государственной фискальной службы», после чего обоих чиновников уволили.

«А это серьезный „наезд“ на интересы таких игроков, как [крупный бизнесмен, бывший вице-премьер] Валерий Хорошковский и связанные с ним фигуры», — считает Слободчук.

Политолог отметил, что Саакашвили «с первых же шагов показал, что будет ломать существующие порядки».

Понятное дело, что о полноценных реформах и речи не идет, потому что у него для этого просто нет опыта. Это показали и пустые годы работы губернатором в Одесской области. Сергей Слободчук политолог

«Да и не масштабы Грузии и Украины несопоставимы, Грузия меньше, чем один только Киев», — заявил собеседник телеканала.