На Украине испугались, что Путин будет обсуждать Украину с западными лидерами во время празднования Дня Победы в Москве. Всех глав государств, которых пригласили на 9 Мая в Россию, необходимо как-то заманить накануне на Украину. Иначе «будет катастрофа».

«Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их (западных лидеров — прим. ред.) затащить. <…> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время интервью порталу «Обозреватель».

Собеседник подчеркнул, что президент России Владимир Путин будет обсуждать со своими иностранными коллегами Украину, а Киеву это невыгодно. Климкин испугался, что в Москве могут «разыграть комбинацию» и «надеть им на голову вариант, который по определению не подходит».

Ранее теперь уже тоже бывший глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет праздновать День Победы 9 мая. Все официальные мероприятия пройдут на Украине 8 мая — в День памяти и примирения по западноевропейскому образцу.