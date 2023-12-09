Мир 09 декабря 2023, 00:58 «Будет гонка что надо». Белый дом — об участии Путина в президентских выборах Кирби об участии Путина в выборах: это будет гонка что надо РИА «Новости»

Читать 360tv в

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался о предстоящем участии лидера России Владимира Путина в выборах президента РФ. По его словам, «будет гонка что надо». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это все, что я скажу об этом», — добавил Кирби.

Реклама

Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году на церемонии награждения участников специальной военной операции в Кремле, когда командир батальона «Спарта» Артем Жога обратился к нему просьбой о выдвижении на новый срок.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, эти президентские выборы будут историческими и определят вектор развития страны. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал это решение Путина правильным и логичным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о назначении голосования в России на 17 марта 2024 года, заявил, что антироссийская кампания западных стран идет каждый день, но в период президентских выборов она усилится. При этом он отметил, что избирательная система в РФ работает слаженно, страна уже научилась защищаться от таких нападок.