«Будет еще хуже»: Госдеп предупредил Россию о последствиях вмешательства в белорусские протесты

Силовое вмешательство Москвы в белорусские протесты негативно скажется на российско-американских отношениях. В Госдепе США подчеркнули, что «естественным посредником» между оппозицией и белорусскими властями является ОБСЕ.

Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент обозначил позицию американской стороны на видеоконференции, которую организовал Германский фонд Маршалла США. Ее запись опубликована на YouTube.

«Мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства», — сказал Кент.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения в последние четыре года складывались достаточно непросто.

«Они могут стать еще хуже», — сотрудник Госдепа.

Соединенные Штаты донесли свою точку зрения РФ на переговорах, которые проходили в Вашингтоне, Москве и Вене.

«Естественным посредником» между представителями власти в Белоруссии и жителями страны Кент назвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Структуру ОБСЕ он счел идеально подходящей «для решения некоторых проблем» в соседнем с РФ государстве.

Ранее в координационном совете белорусской оппозиции заявили, что пытались связаться с послом РФ в республике.