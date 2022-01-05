«Будет дан приказ применять огнестрел». Как подавят массовые протесты в Казахстане

Применение огнестрельного оружия и вмешательство России помогут подавить массовые протесты на территории ряда городов Казахстана. Эту точку зрения в беседе с «360» озвучил политолог, общественный деятель и кандидат политических наук Сергей Марков.

«Будет дан приказ применять огнестрельное оружие — и все будет подавлено. Военные сдаются? Правильно делают. Поскольку в ряде мест захвачены большие общественные пространства, то военные правильно делают, что сдаются», — заявил политолог. По его словам, им нельзя переходить ни на чью сторону, так как нет никакой «чьей-то» стороны.

Также он оценил возможность вмешательства России или Китая в ситуацию. Марков считает, что вероятность этого крайне мала, но есть.

Возможно введение российских и китайских войск. Если будет развертываться такая ситуация, то рано или поздно вмешаются американцы. Они вообще в восторге, что у союзника России и Китая сейчас такие большие проблемы Сергей Марков политолог, общественный деятель и кандидат политических наук.

Ученый сказал, что ситуация может оказаться такой, что вмешательство будет необходимо. Однако в практическом плане это маловероятно. Он допустил 99% вероятности, что казахи решат конфликт сами. Однако 1% он оставил в качестве вероятности вмешательства российской стороны.

Также политолог заявил, что в нынешней обстановке Казахстана практически нет аналогий с событиями на Украине времен 2014 года.

«Там нет построенной американцами инфраструктуры. Казахи извлекли урок из событий Майдана, в стране не сильных политических партий, готовых выступать с этой платформы. Жесткого прозападного курса у страны тоже нет», — заявил Марков.

Политолог раскритиковал правительство Казахстана, которое позволило ценам на газ вырасти в два раза. Марков сравнил это с «глупостью и разгильдяйством». Также он отметил, что принятие решений о государственном регулировании цен на ближайшие полгода было правильным.