Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:41 «Будет больше объектов». На Украине собрались укрепить систему энергоснабжения Эксперт Митрахович: на Украине собрались увеличить число объектов электроэнергетики piqsels

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск параллельной сети электроснабжения в стране. По его словам, к реализации проекта можно будет приступить после окончания активной фазы ведения боевых действий. Эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «360», что украинский лидер, вероятно, имел в виду строительство большего числа объектов электроэнергетики.

«Наверное, слова Зеленского в рациональном ключе можно трактовать так — просто будут строить новые объекты электроэнергетики. А если в пропагандистском ключе — мол, мы пока полностью не справляемся с решением проблемы электричества, но потом построим что-то уникальное, и оно проблему решит», — рассказал эксперт.

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Он предположил, что на Украине не создадут ничего уникального, но будут строить новые объекты после заключения мирного соглашения.

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«Просто будет больше объектов, которые повысят связанность электроэнергетической системы», — добавил Митрахович.

Он напомнил, что после ракетных ударов Украина довольно быстро восстановила часть поврежденной инфраструктуры. По его словам, это возможно по той причине, что страна получила в наследство от СССР большие резервные мощности в виде электростанций и линий электропередач.

Ранее Зеленский заявил, что специалисты разработали «интересную» систему электроснабжения Украины. По словам главы государства, в стране понимают, что нужно делать, когда появится возможность.