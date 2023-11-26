Мир 26 ноября 2023, 23:20 «Будет биться в истерике». Зеленского предупредили о возможном ударе по Украине Соскин: новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине F-16 РИА «Новости»

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Украина получит очередной удар в спину от Европы. Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине истребители F-16. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Нидерланды потеряны. Значит, не будет этих самолетов, скорее всего. [президент Украины Владимир] Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно», — заявил эксперт.

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Соскин обвинил Зеленского в том, что он постоянно совершает ошибки на мировой арене. В результате союзники Украины отворачиваются от нее, а ее поддержка сокращается.

«Все идет по самым худшим сценариям. Зеленский, Ермак и его компания выбирают самые худшие сценарии, которые только могут быть», — сделал вывод политик.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс может стать новым союзником Владимира Путина в Европе. Американское издание Politico написало, что после прихода Вилдерса к власти отправка Украине финансовой и военной помощи со стороны Нидерландов может прекратиться.