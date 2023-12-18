Мир 18 декабря 2023, 06:55 «Будем защищаться». Премьер Нигера допустил военное вторжение Премьер Зейн: вероятность военного вторжения в Нигер сохранилась Unsplash

Читать 360tv в

Спустя несколько месяцев после госпереворота в Нигере сохранилась опасность вторжения извне. Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил РИА «Новости», что армия готова отразить нападение.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. <…> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться», — сказал он.

Реклама

Глава кабмина заявил, что Нигер обеспечил себя закаленной армией и сможет противостоять террористам.

Интервенцию готовили участники Экономического сообщества стран Западной Африки, заявил бывший министр иностранных дел Асуми Масуду. По его словам, они постараются восстановить власть свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом о военном присутствии в Ниамее и наложил ограничения на действия Франции, которая впоследствии объявила о выводе своих войск. Вместе с Мали и Буркина-Фасо нигерийское правительство создало новый военный альянс.