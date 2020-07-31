«Будем всех бомбить!» Зеленскому посоветовали сходить к врачу после очередного выступления
Зеленский своеобразно ответил на вопрос, почему ко Дню защиты детей не открыли новый корпус медицинского учреждения. Его речь опубликовал в Facebook офис главы государства.
Президент Украины заметил, что «все очень любят цифры», и к упомянутой дате нужно открыть «что-то грандиозное», чтобы вызвать восторг прессы.
«Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — подчеркнул украинский лидер.
Его сарказм поняли немногие. В комментариях к записи Зеленскому прямо посоветовали подлечиться. «Надо привести в порядок свое здоровье», — писали в Сети.
Некоторые решили, что украинскому лидеру нужно поскорее оставить президентский пост. Другие заметили, что Зеленский не может связать и двух слов.
«Мы строили, строили. И наконец построили. Чебурашка», — процитировали в пику Зеленскому героя детского мультфильма.
В комментариях кто-то задался вопросом, почему от речи президента стыдно им самим, а некоторые просто назвали Зеленского «позорищем».
«Самолета еще нет, но уже бомбит», — посмеялись над президентом Украины.