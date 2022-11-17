Важное 17 ноября 2022, 14:14 «Будем терпеливо объяснять». Рябков — об инциденте с ракетами в Польше Замглавы МИД РФ Рябков: падение ракет — одно из множества последствий действий Запада Twitter

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Россия будет терпеливо объяснять, кто несет ответственность за инцидент с ракетами в Польше. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Мы будем терпеливо разъяснять, в конце концов, кто несет ответственность за произошедшее и происходящее», — сказал он.

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Он отметил, что то, с какой абсурдностью оппоненты России пытаются переложить ответственность на нее буквально за все, явственно говорит о глубине их падения. И если уж копать до конца, кто в чем виноват, то все это уходит в 2014 год, когда Запад привел преступников к власти на Украине в результате государственного переворота.

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Но, поскольку они ведут какой-то свой отсчет событий, то здравого смысла можно не ждать.

Рябков также заявил, что недоброжелатели России хотят обострить конфликт и ищут любой предлог. Так, он обратил внимание, как сильно политизировали ситуацию с упавшими ракетами, еще даже не успев разобраться, чьи они.