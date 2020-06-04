Неизвестные расстреляли внештатного журналиста видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити в Йемене. Ни семья, ни коллеги не понимают, за что его могли убить. Об этом «360» рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Набиль Хассана аль-Каити снимал репортажи из Йемена для различных СМИ, в том числе и для RT. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян рассказала, что на стрингера напали возле собственного дома.

Какие могли быть мотивы? Кто это мог быть? Мы не понимаем, и семья не понимает. В последнее время, как и раньше, он освещал тяжелую ситуацию в Йемене. Мы будем помогать семье и разбираться в ситуации. Человека не вернешь в любом случае Маргарита Симоньян.

Симоньян подчеркнула, что все необходимые запросы в правительство страны уже направлены. Однако она не стала пытаться предугадать результаты этих разбирательств.

Об убийстве стрингера сообщил Telegram-канал RT. В агентстве уточнили, что он снимал не только для Ruptly, но и для других агентств. У мужчины осталась остались трое детей и беременная жена. В видеоагентстве Ruptly отметили, что журналист был трудолюбивым и преданным сотрудником и, невзирая на опасность, освещал конфликт в регионе. Там подчеркнули, что этот случай — ужасная потеря. Она напоминает о риске, которому подвергаются журналисты по всему миру, чтобы донести до людей правду.

Ранее в США, где больше недели бушуют протесты и беспорядки, полиция применила силу к российским журналистам. В них стреляли резиновыми пулями и били дубинками.