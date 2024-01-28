Мир 28 января 2024, 08:40 «Будем очень рады». Украина пожелала принять списанные Британией корабли Командующий ВМС Неижпапа: Украина будет рада принять списанные Британией корабли Wang Xiaojun/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинский флот с удовольствием примет два британских военных корабля, которые может досрочно списать Королевский флот из-за нехватки моряков. Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью каналу Sky News.

Он отметил, что ВМС всегда нужны боевые корабли, поскольку без них «нет флота».

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«Поэтому, если будет принято решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины — прим. ред.), мы будем очень рады», — подчеркнул Неижпапа.

Ранее британские СМИ писали, что страна намеревается утилизировать или продать союзникам корабли HMS Argyll и HMS Westminster. Моряков планируют направить на фрегаты нового класса.

В октябре, после начала эскалации палестино-израильского конфликта, Великобритания отправила два боевых корабля Королевского флота в Восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль. Предполагалось, что корабли будут выполнять эвакуационные рейсы.