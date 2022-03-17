Западным странам не нужна сильная Россия, они хотят видеть государство слабым и покорным. Это мнение в Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Лютая русофобия сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше — раздербанить на части», — написал Медведев.

Он добавил, что у России хватит ресурсов, чтобы решительно ответить всем недружественным странам и продолжить строить миропорядок, который устроит россиян.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — продолжил Медведев.

Политик считает, что линия поведения Запада по отношению к России в последние годы является аморальной и преступной, так как эти страны намеренно закрывали глаза на уничтожение мирных жителей Донбасса Украиной.

«Почва для этой бешеной ненависти к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех тридцати лет существования нового Российского государства», — заключил он.

Ранее Медведев пообещал дать жесткий ответ зарубежному бизнесу, который приостановил деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.