Мир 21 февраля 2024, 19:01 Буданову предрекли побег в Британию Рогов: Буданов сбежит в Лондон в 2025 году РИА «Новости»

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Председатель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил о планирующемся в 2025 году контрнаступлении ВСУ, к тому времени, возможно, сбежит в Великобританию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

По словам Рогова, подобные высказывания — типичные элементы информационной борьбы.

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«Кто спросит с него в 2025 году? И вопрос, кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?» — прокомментировал российский политик.

Ранее Кирилл Буданов выразил уверенность в способности ВСУ накопить резервы и сделать новый бросок, несмотря на потерю Авдеевки и другие проблемы. В интервью газете Wall Street Journal он признал, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации, но добавил, что при правильном управлении они смогут начать новое контрнаступление в следующем году.