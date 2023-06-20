Мир 20 июня 2023, 19:07 Буданов вышел в эфир и отреагировал на слухи о своей смерти Глава ГУР Украины Буданов прокомментировал слухи о своей гибели YouTube

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые после слухов о ранении и гибели вышел в прямой эфир местного телевидения. Там он рассказал, что с ним все в порядке.

Несколько дней назад, как напомнили«Известия», бывший депутат Верховной рады Илья Кива Telegram-канале сообщил, что глава ГУР умер — якобы скончался, не приходя в сознание.

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Буданов заявил, что воспринимает все слухи с усмешкой и реагирует на них таким же образом.

«Фейки на то и есть фейки. <…> Мы все же понимали, что со мной все нормально», — отметил он в прямом эфире.

Глава украинской разведки также обсудил с ведущим разрушение дамбы Каховской ГЭС, подрыв автомобиля чиновника из Запорожской области в Крыму и размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Ранее Буданов заявлял, что на Украине создадут спецотряд «бессмертных командующих». По его словам, все представили так называемого «отряда бессмертных» будут приходить по ночам во сны к россиянам и «кошмарить» их.