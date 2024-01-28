Мир 28 января 2024, 03:34 Буданов рассказал, когда будет следующий обмен пленными ВСУ и ВС России Глава ГУР Буданов: обмен пленными ВСУ и ВС РФ может пройти в ближайшем будущем РИА «Новости»

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что государство проведет новый обмен пленными с Россией в ближайшем будущем. Об этом он сказал в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Я уверен, что в ближайшее время обмен все ж таки состоится», — заявил Буданов.

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Последний такой обмен с Украиной закончился трагедией. Его запланировали на 24 января, пленных посадили в самолет Ил-76 и отправили к установленному месту. Во время полета воздушное судно атаковали боевики ВСУ. Все 65 военнопленных погибли, а также российский экипаж.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что история с гибелью пленных бойцов ВСУ на Ил-76 может оказаться политическим финалом нынешнего главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что это возможно, если «факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным». Вранье заключается в том, что украинское правительство знает, кто и откуда стрелял по самолету.