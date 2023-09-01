Мир 01 сентября 2023, 14:24 Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России Глава ГУР Буданов призвал перенести конфликт с Украины на регионы России Официальный сайт Президента Украины

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Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов призвал проводить вооруженные операции шире и сместить зону конфликта на Россию. Он заявил об этом в эфире телеканала 1+1.

Чиновник не согласился с мнением президента Владимира Зеленского о том, что слишком рискованно вести боевые действия в глубине России. По мнению Буданова, киевскому режиму следует предпринять обратное.

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«Конфликт должен быть перенесен на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — заявил он.

Выделяя дальнобойные виды вооружений, США и НАТО поставили Украине условие — не использовать их для ударов по России, сообщили «Известия». В обратном случае это станет доказательством вовлеченности в конфликт третьих стран.