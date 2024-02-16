Мир 16 февраля 2024, 15:06 Буданов признал плачевное положение ВСУ на фронте Буданов: ситуация на фронте для Украины складывается плохо Global Look Press

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Для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте складывается печальным образом. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Его процитировал «РБК-Украина».

«Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — подчеркнул он.

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По его словам, проблемы украинской армии на фронте связаны с интенсивными и продолжительными боевыми действиями. Объемов помощи со стороны западных союзников ВСУ не хватает, чтобы покрыть все потребности. Также не справляется с объемами промышленность Украины, добавил Буданов.

Глава ГУР республики причастен к атаке на Крымский мост. В начале февраля Кирилла Буданова внесли в перечень террористов и экстремистов. Также его обвиняли в причастности к убийству бывшего украинского депутата Ильи Кивы.