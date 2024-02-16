16 февраля 2024, 15:06
Буданов признал плачевное положение ВСУ на фронте
Буданов: ситуация на фронте для Украины складывается плохо
Для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте складывается печальным образом. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Его процитировал «РБК-Украина».
«Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — подчеркнул он.
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По его словам, проблемы украинской армии на фронте связаны с интенсивными и продолжительными боевыми действиями. Объемов помощи со стороны западных союзников ВСУ не хватает, чтобы покрыть все потребности. Также не справляется с объемами промышленность Украины, добавил Буданов.
Глава ГУР республики причастен к атаке на Крымский мост. В начале февраля Кирилла Буданова внесли в перечень террористов и экстремистов. Также его обвиняли в причастности к убийству бывшего украинского депутата Ильи Кивы.
Крымский мост
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Украина
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