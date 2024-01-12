Мир 12 января 2024, 10:09 Буданов пригрозил НАТО Россией Глава ГУР Украины Буданов пригрозил Россией НАТО в случае прекращения поддержки РИА «Новости»

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Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил странам Североатлантического альянса Россией, если те перестанут оказывать военную помощь республике. Его слова процитировало издание Le Monde.

Он заявил, что Россия проводит боевые действия, в том числе, против альянса.

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«Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — высказался Буданов.

Солдаты Вооруженных сил Украины рассказали в интервью телеканалу CNN, что западные союзники поставляют ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые сделали еще во времена Афганской войны. На ящиках с оружием бойцы заметили даты 1980-х годов. Оказалось, что многие украинские солдаты младше по возрасту, чем используемые ими переносные зенитно-ракетные комплексы.