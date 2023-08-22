Мир 22 августа 2023, 17:45 Буданов пообещал «на днях» нанести по Крыму новый удар Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новые теракты на территории Крыма Crimea

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Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил устроить новые теракты на территории Крыма. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По словам главы ГУР МО Украины, удары по Крыму якобы осуществятся «на днях». Он отметил, что страна запланировала уничтожить на полуострове страна «все российское».

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«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — указал Буданов.

Ранее руководство Украины запросило у США ракеты JASSM для истребителей F-16. Издание Forbes назвало Крым главным объектом возможной атаки ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа заявил о подготовке ударов по России. Он отметил, что ознакомился с докладами представителей сил обороны и безопасности страны, в том числе и Буданова. Зеленский высоко оценил содержание сообщений и добавил, что россияне якобы «серьезно почувствуют» последствия работы украинских спецслужб.