Мир 21 января 2024, 16:31 Буданов не увидел предпосылок для улучшения положения ВСУ Глава ГУР Украины Буданов спрогнозировал тяжелый 2024 год для ВСУ Global Look Press

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Нехватка бойцов и сокращение западной поддержки сделают наступивший 2024 год сложным для ВСУ. Об этом в беседе с журналистами The Financial Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что не видит в обозримой перспективе каких-либо глобальных изменений, которые могут преломить ситуацию в пользу украинских войск.

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«Все, что мы сделали, мы будем продолжать делать <…> Говорить, что все в порядке, неправда», — заявил Буданов.

Оценить текущие военные операции ВСУ он отказался, сославшись на секретность информации. Но при этом признался, что без набора дополнительных бойцов удержать сложившуюся ситуацию невозможно.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации», — подчеркнул Буданов и добавил, что других прогнозов на наступивший год у него нет.

Ранее появились слухи, что Буданов в ближайшее время сменит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. С таким заявлением выступил украинский политик Георгий Тука, ссылаясь на решения президента Зеленского. По его словам Залужный перейдет перейдет в Совет национальной безопасности и обороны Украины.